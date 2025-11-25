Ричмонд
Суд отказал омичу, бросившему семью 20 лет назад, во взыскании алиментов с сына

Иск о взыскании 16 500 рублей ежемесячно остался без удовлетворения.

Источник: Комсомольская правда

Любинский райсуд Омской области отказал в удовлетворении иска о взыскании алиментов с сына в пользу отца-инвалида. Мужчина требовал ежемесячные выплаты в размере 16 500 рублей. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.

«Истец получает социальное пенсионное обеспечение в размере прожиточного минимума, при отсутствии каких-либо ограничений к труду, имея 3 группу инвалидности, которая также не исключает возможность трудоустройства», — указано в решении суда.

Ответчик пояснил, что сибиряк оставил семью 20 лет назад, злоупотреблял алкоголем, не участвовал в воспитании детей и не выплачивал алименты. Последняя запись в трудовой книжке истца датирована 1995 годом.

Было установлено, что истец не принимает самостоятельных мер к улучшению своего материального положения и имеет задолженности по коммунальным платежам и кредитным обязательствам.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее «КП Омск» рассказала, как мужчина ранил зятя после падения сестры на льду.