Красноярский мастер решил сшить кроссовки для комика Тимура Батрутдинова

Красноярский мастер по изготовлению кастомной обуви Александр Трубинов (Alex Tru) решил сделать специальные кроссовки для комика и актера Тимура Батрутдинова.
«Узнал, что Тимур, один из моих любимых комиков, снимается в новом кино — “Невероятные приключения Шурика”. В этом фильме он будет бегать, как Форрест Гамп! Так что я придумал кроссовки — специально для Тимура!», — сообщил он в своих социальных сетях.
Мастер захотел лично вручить ему кроссовки.
Отметим, что Александр Трубинов уже делал кроссовки для звезд. Так, в его обуви ходили рэпер Баста и дизайнер Артемий Лебедев.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске снимут комедийный фильм.
