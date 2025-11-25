Калининградских водителей просят сменить резину, пока не стало слишком поздно

В Калининградской области водителей просят сменить резину, пока не стало слишком поздно. Об этом сообщает мининфраструктуры во вторник, 25 ноября.
По информации метеорологов, в Калининградскую область идёт южный циклон, который принесёт обильные снегопады с образованием снежного покрова высотой 10−15 см. Непогода накроет регион в середине недели.
«Уважаемые автомобилисты, кто еще не сменил шины на зимние, сейчас точно пора это сделать. Будьте пожалуйста предельно осторожны на дорогах. Не превышайте скорость и внимательно следите за дорожной обстановкой», — говорится в сообщении.
Дорожные службы работают в круглосуточном режиме, добавили в ведомстве.
Жителям региона ранее посоветовали готовиться к обильным снегопадам. Эксперт дал совет, когда калининградским водителям переобувать машину в зимнюю резину.