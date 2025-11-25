Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградских водителей просят сменить резину, пока не стало слишком поздно

На регион надвигается циклон, который принесёт снегопады.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области водителей просят сменить резину, пока не стало слишком поздно. Об этом сообщает мининфраструктуры во вторник, 25 ноября.

По информации метеорологов, в Калининградскую область идёт южный циклон, который принесёт обильные снегопады с образованием снежного покрова высотой 10−15 см. Непогода накроет регион в середине недели.

«Уважаемые автомобилисты, кто еще не сменил шины на зимние, сейчас точно пора это сделать. Будьте пожалуйста предельно осторожны на дорогах. Не превышайте скорость и внимательно следите за дорожной обстановкой», — говорится в сообщении.

Дорожные службы работают в круглосуточном режиме, добавили в ведомстве.

Жителям региона ранее посоветовали готовиться к обильным снегопадам. Эксперт дал совет, когда калининградским водителям переобувать машину в зимнюю резину.