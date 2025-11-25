Калининградских водителей просят сменить резину, пока не стало слишком поздно

«Уважаемые автомобилисты, кто еще не сменил шины на зимние, сейчас точно пора это сделать. Будьте пожалуйста предельно осторожны на дорогах. Не превышайте скорость и внимательно следите за дорожной обстановкой», — говорится в сообщении.