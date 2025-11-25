Рождественская ярмарка в Петербурге откроется 13 декабря

Жители и гости Северной столицы смогут прикупить подарки себе и родным на рождественской ярмарке до 11 января. На площадках будут представлены товары мастеров и производителей из Санкт-Петербурга и других регионов России. Ярмарка будет состоять из 136 торговых мест.