Рождественская ярмарка в Петербурге откроется 13 декабря

Стало известно, когда в Санкт-Петербурге заработает рождественская ярмарка. Торговые ряды появятся на Дворцовой, Манежной и Московской площадях.
О подготовке к праздникам рассказал глава Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов. Как пишет «Вечёрка» со ссылкой на 78-й телеканал, большая городская ярмарка откроется 13 декабря.
Жители и гости Северной столицы смогут прикупить подарки себе и родным на рождественской ярмарке до 11 января. На площадках будут представлены товары мастеров и производителей из Санкт-Петербурга и других регионов России. Ярмарка будет состоять из 136 торговых мест.
По словам Ситова, что на Дворцовой поставят красивый скат с нарядной горкой, а на Манежной создадут атмосферу славянской дореволюционной деревни, напоминающей Малые Карелы.
«Это будет не среднеевропейский город, а дореволюционный Петербург, включая малоэтажные здания. Мы придерживаемся этого стиля», — отметил он.
Напомним, что город уже давно украшен к предстоящим новогодним праздникам.