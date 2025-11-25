Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Саперы завершили работы в Таганроге, опасные объекты вывезут и обезвредят

Работы с взрывоопасными предметами завершили на двух улицах Таганрога.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге саперы завершили работы в переулке Итальянском и на улице Свободы. Об этом 25 ноября оповестила глава города Светлана Камбулова.

— Работы завершены. Все опасные объекты будут вывезены за город и обезврежены, — написала в своем телеграм-канале Светлана Камбулова.

Добавим, в ночь на 25 ноября, после атаки БПЛА, в приморском городе пострадали несколько многоквартирных домов, частный дом, здание колледжа, два промышленных предприятия и детский сад № 17. В границах указанных объектов ввели локальный режим ЧС.

Известно о трех погибших, еще шесть человек попали в больницу.

К этому моменту на Морозова, 8 начали принимать документы от пострадавших. Там же можно узнать о предоставлении мест в пунктах временного размещения (ПВР).

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше