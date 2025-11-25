Саперы завершили работы в Таганроге, опасные объекты вывезут и обезвредят

В Таганроге саперы завершили работы в переулке Итальянском и на улице Свободы. Об этом 25 ноября оповестила глава города Светлана Камбулова.
— Работы завершены. Все опасные объекты будут вывезены за город и обезврежены, — написала в своем телеграм-канале Светлана Камбулова.
Добавим, в ночь на 25 ноября, после атаки БПЛА, в приморском городе пострадали несколько многоквартирных домов, частный дом, здание колледжа, два промышленных предприятия и детский сад № 17. В границах указанных объектов ввели локальный режим ЧС.
Известно о трех погибших, еще шесть человек попали в больницу.
К этому моменту на Морозова, 8 начали принимать документы от пострадавших. Там же можно узнать о предоставлении мест в пунктах временного размещения (ПВР).
