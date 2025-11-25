20 тонн китайских мандаринов с живыми белокрылками не пустили в Петербург

Специалисты Россельхознадзора обнаружили опасного вредителя в крупной партии мандаринов, прибывшей в Петербург. На складе временного хранения было заражено 19,5 тонн цитрусовых из Китая.
— Экспертиза показала, что фрукты поражены колючей горной белокрылкой — опасным карантинным вредителем. Этот вредитель повреждает цитрусовые культуры, виноград и яблони, — пояснили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Примечательно, что ранее этого вида вредителя в России выявлено не было. Выпуск зараженных мандаринов на территорию страны запрещен. Вся партия будет уничтожена, чтобы предотвратить распространение вредителя. Специалисты отмечают, что этот вид белокрылки может нанести серьезный ущерб сельскому хозяйству, если попадет в российские экосистемы.