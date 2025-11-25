20 тонн китайских мандаринов с живыми белокрылками не пустили в Петербург

Примечательно, что ранее этого вида вредителя в России выявлено не было. Выпуск зараженных мандаринов на территорию страны запрещен. Вся партия будет уничтожена, чтобы предотвратить распространение вредителя. Специалисты отмечают, что этот вид белокрылки может нанести серьезный ущерб сельскому хозяйству, если попадет в российские экосистемы.