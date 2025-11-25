В Башкирии приостановят утепление фасадов в рамках капремонта до 2029 года

Такой закон в первом чтении утвердили депутаты Госсобрания на 27-м заседании сегодня, 25 ноября.
Как пояснила в своем докладе министр ЖКХ Ирина Голованова, сейчас в Башкирии ограничение на ремонт фасадов действует до 2026 года. Его предлагают продлить до окончания краткосрочного плана реализации программы капремонта.
Министр ЖКХ пояснила, что утеплять фасады экономически нецелесообразно, так как это самый дорогой вид работ. Стоимость за последние 10 лет увеличилась в четыре раза. Если в 2014 году работы обходились в 5 млн рублей, то в 2013 году — 19,5 млн рублей. Это в три раза выше средней стоимости капремонта крыши МКД, который обходится в 7,2 млн рублей.
Ирина Голованова подчеркнула, что принятие закона позволит увеличить количество обязательных выполняемых работ и обеспечить финансовую устойчивость региональной программы.
Ранее стало известно, что в Башкирии создадут фонд капремонта крышных котельных.