В Башкирии приостановят утепление фасадов в рамках капремонта до 2029 года

Министр ЖКХ пояснила, что утеплять фасады экономически нецелесообразно, так как это самый дорогой вид работ. Стоимость за последние 10 лет увеличилась в четыре раза. Если в 2014 году работы обходились в 5 млн рублей, то в 2013 году — 19,5 млн рублей. Это в три раза выше средней стоимости капремонта крыши МКД, который обходится в 7,2 млн рублей.