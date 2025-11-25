Верховный суд пояснил, когда наличие детей может смягчить приговор

«Наличие у виновного малолетних детей само по себе не может рассматриваться как безусловное основание для признания в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, поскольку возможность принятия судом такого решения закон связывает с выполнением виновным обязанностей родителя по надлежащему воспитанию и материальному содержанию ребенка», — говорится в проекте.