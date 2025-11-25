Оранжевый уровень опасности из-за сильных осадков и тумана объявлен в Беларуси 26 ноября

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 26 ноября на большей части территории ожидается туман, по северо-западной половине — сильные осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). В результате чего в стране объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.