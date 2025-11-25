Ричмонд
Оранжевый уровень опасности из-за сильных осадков и тумана объявлен в Беларуси 26 ноября

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 26 ноября на большей части территории ожидается туман, по северо-западной половине — сильные осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). В результате чего в стране объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Источник: БЕЛТА

В среду будет преобладание облачной погоды. Во многих районах ожидаются осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). Местами, а по северо-западной половине во многих районах прогнозируются сильные осадки. В отдельных районах возможен гололед, налипание мокрого снега, на дорогах — гололедица. На большей части территории ожидается туман. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный 4−9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем будет от минус 1 градуса по северо-западу до плюс 10 градусов по юго-востоку.