Вечный огонь погас в Сормове

Как выяснилось, это произошло еще в минувший четверг, 20 ноября. Местные жители сразу забили тревогу. В АО «Газпром Межрегионгаз» заверили: речи о прекращении подачи газа из-за долгов нет. В ведомстве отметили, что, скорее всего, имеет место техническая неисправность. Однако, по словам жителя Сормова Дмитрия Давыдова, никаких объявлений о проведении ремонтных работ на месте не было. Разъяснений от местной администрации по этому вопросу также не последовало. Прибывшие специалисты установили, что в системе Вечного огня произошло замыкание.
Как отметил советник гендиректора ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» по связям с общественностью Илья Вознесенский, газоснабжение после проведенных работ (или ремонт, или замена системы розжига) будет восстановлено. На это потребуется несколько дней.
Напомним, что в 2021 году в регионе были случаи отключения Вечных огней от газа из-за долгов. Ранее сообщалось, что в Нижегородском кремле был выполнен капремонт Вечного огня.