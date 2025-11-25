Вечный огонь погас в Сормове

Как выяснилось, это произошло еще в минувший четверг, 20 ноября. Местные жители сразу забили тревогу. В АО «Газпром Межрегионгаз» заверили: речи о прекращении подачи газа из-за долгов нет. В ведомстве отметили, что, скорее всего, имеет место техническая неисправность. Однако, по словам жителя Сормова Дмитрия Давыдова, никаких объявлений о проведении ремонтных работ на месте не было. Разъяснений от местной администрации по этому вопросу также не последовало. Прибывшие специалисты установили, что в системе Вечного огня произошло замыкание.