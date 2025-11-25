В станице Калиновской Чечни до конца года построят врачебную амбулаторию

Строительство врачебной амбулатории, которое ведется по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», в станице Калиновской Чечни завершат к концу года, сообщили в министерстве здравоохранения республики.
В здании общей площадью 480 кв. м планируют оборудовать 33 кабинета, в том числе процедурный и прививочный, функциональной диагностики, палаты дневного стационара, а также подсобные помещения. В амбулатории будут работать два терапевта, два педиатра, врач акушер-гинеколог и стоматолог.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.