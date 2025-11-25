В городе Добрянке Пермского края благоустроили сквер имени П. М. Пелиха

Благоустройство сквера им. П. М. Пелиха провели в городе Добрянке Пермского края при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Добрянского городского округа.
Для безопасности пешеходов вдоль проезжей части установили металлические ограждения, а по обеим сторонам лестниц — прочные металлические перила. Также специалисты заасфальтировали в сквере дорожки, установили скамейки и урны, оборудовали парковку и смонтировали арт-объект «Мостик».
Всего в населенных пунктах Пермского края в 2025 году планируют благоустроить 154 общественные территории, в том числе 53 двора. Из федерального, регионального и местного бюджетов на эти цели направят более 1,1 млрд рублей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.