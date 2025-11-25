Где в Нижнем Новгороде удастся покататься на коньках этой зимой

Так, 1 декабря заработает каток в парке «Швейцария» (Приокский район). В этом году символом катка станет светящаяся матрешка. Ее установили в центре площадки.
Со 2 декабря покататься на коньках удастся в обновленном парке имени 1 Мая (Канавинский район).
12 декабря состоится открытие катка на Нижегородской ярмарке.
Впервые каток появится в парке «Дубки» (Ленинский район). Он, как и каток «Катушка» на Автозаводе, откроется, когда позволит погода.
Ранее сообщалось, что этой зимой в Нижнем Новгороде будут работать почти 100 дворовых и школьных катков.
Также есть вероятность, что массовые катания на коньках запустят на Ледовой арене на Стрелке, который, к слову, пока не достроили.