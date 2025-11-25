Опубликована программа новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде

Как сообщил мэр в своем телеграм-канале, 1 декабря начнет работу каток в парке «Швейцария» (в этом году его украсит матрешка). 2 декабря на коньках можно будет покататься в парке имени 1 Мая. 12 декабря на каток ждет Нижегородская ярмарка. Впервые откроется каток в парке «Дубки». Также будет работать «Катушка» в Автозаводском парке и более 90 дворовых и школьных катков. (0+).