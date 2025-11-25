Опубликована программа новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал о праздновании Нового года, а также об основных новогодних площадках, которые ждут нижегородцев и гостей города этой зимой.
Как сообщил мэр в своем телеграм-канале, 1 декабря начнет работу каток в парке «Швейцария» (в этом году его украсит матрешка). 2 декабря на коньках можно будет покататься в парке имени 1 Мая. 12 декабря на каток ждет Нижегородская ярмарка. Впервые откроется каток в парке «Дубки». Также будет работать «Катушка» в Автозаводском парке и более 90 дворовых и школьных катков. (0+).
Праздничные предновогодние мероприятия традиционно пройдут в рамках фестиваля «Горьковская Ёлка».
Первые из 75 благотворительных мероприятий в учреждениях культуры стартуют 20 декабря. (0+) Участниками праздничных действий станут 3,5 тысячи детей.
Одной из основных праздничных площадок станет площадь Театральная — здесь разместится арт-объект в форме снежного шара.
«У театра драмы будет работать “Домик добрых дел” с мастер-классами и сбором подарков для детей из ЛНР и ДНР», — рассказал градоначальник.
Здесь же организуют «Почту Деда Мороза» (павильон будет работать с 12:00 до 21:00, кроме 31 декабря и 1 января). (0+).
Поздравить близких по «Почте Деда Мороза» можно будет и в ряде других учреждений с 26 декабря по 4 января. Новогодние почтоматы установят в театре «Вера», театре «Комедiя», планетарии имени Георгия Гречко, торговых центрах «Фантастика», «Небо», «Седьмое небо», «Автозаводец», «Золотая миля» и «Океанис».
Традиционно на открытках будут напечатаны рисунки юных нижегородцев — победителей конкурса «Зимний Нижний: волшебство рядом» (городской этап пройдет с 27 ноября по 5 декабря, итоги будут подведены на церемонии награждения 19 декабря в центре «Орленок»). (0+).
20 декабря откроется «Новогодняя Горьковская ярмарка» изделий народных промыслов. Она будет работать на площади Горького, на Большой Покровской у домов №№ 30 и 51А. (0+) Работать ярмарки будут с 11:00 до 21:00 до 8 января.
29 декабря к ним присоединится праздничный городок на Театральной площади.
«Новый год в парках» состоится 27 декабря с 12:00 до 14:00 в Автозаводском парке и парке «Дубки», 28 декабря с 12:00 до 14:00 — в парках «Светлоярский» и 1 Мая. (0+).
С 1 по 11 января в парках также будет организовано катание на коньках.
С 01:00 до 04:00 в Новогоднюю ночь в Автозаводском парке будет проходить дискотека. В парке имени 1 Мая с 23:45 можно будет покататься на коньках под праздничный диджей-сет. До 02:00 будут открыты для прогулок Светлоярский парк и парк «Дубки». (0+).
В парке «Швейцария» на центральной площади в новогоднюю ночь с 23:00 до 02:00 пройдет «Новогодняя дискотека». Также под бой курантов на территории парка можно будет покататься на коньках. 7 января запланирована интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. (0+).
С 9:00 до 15:00 27 декабря на станции «Сортировочная» можно встретить «Поезд Деда Мороза». (0+).
Н 48 дворовых площадках во всех районах города будут организованы праздничные мероприятия «Новый год в каждый двор». (0+).
В рамках оформления Нижнего Новгорода к Новому году будет установлено 9 елей: на площадях Горького, Революции, Советской, Минина и Пожарского, а также на улице Ярошенко у ФОКа «Юность», в сквере «Дружба», на проспекте Кораблестроителей, 1, в сквер имени Ленинского Комсомола по улице Планетарная и проспекте 70 лет Октября. Всего планируется украсить 32 городские локации.