Два населенных пункта планируют упразднить в Нижегородской области

Также комитет рассмотрел объединение сел Панфилово и Шатовка. Это связано с тем, что в Шатовку газ проведен, а в Панфилове — нет. По словам председателям думы Арзамаса Игоря Плотичкина, у двух практически слившихся сел уже единая инфраструктура, поэтому объединят их под названием Шатовка, а село Панфилово будет упразднено.