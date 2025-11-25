Ричмонд
Два населенных пункта планируют упразднить в Нижегородской области

Речь идет о поселке Сосновка и селе Панфилово.

Источник: Комсомольская правда

Еще два населенных пункта исчезнут с карт в Нижегородской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье» со ссылкой на заседание комитета по вопросам госвласти и МСУ.

Так, планируется упразднить поселок Сосновка, который по административно-территориальному признаку входил в город Урень, однако с 2013 года там никто не проживает. Для того, чтобы Росстат смог учесть ликвидированный поселок, будет подписан отдельный региональный закон, который вступит в силу с 2026 года.

Также комитет рассмотрел объединение сел Панфилово и Шатовка. Это связано с тем, что в Шатовку газ проведен, а в Панфилове — нет. По словам председателям думы Арзамаса Игоря Плотичкина, у двух практически слившихся сел уже единая инфраструктура, поэтому объединят их под названием Шатовка, а село Панфилово будет упразднено.

По данным государственно-правового департамента, с марта 2003 года в Нижегородской области упразднили свыше 120 населенных пунктов.