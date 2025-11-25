В московском вузе открыли класс по изготовлению тростей для фагота и гобоя

Уточним, что трости нужны для получения качественного звука при игре на музыкальных инструментах. Они крепятся к мундштуку и создают вибрации. В новом классе студенты смогут не только изготавливать индивидуальные трости для своих фаготов и гобоев, но и оттачивать собственное исполнительское мастерство.