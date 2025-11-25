В московском вузе открыли класс по изготовлению тростей для фагота и гобоя

Первый в России класс по изготовлению тростей для фагота и гобоя открыли в Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве, сообщили в учебном заведении. Пространство оборудовали при поддержке программы «Приоритет 2030» нацпроекта «Молодежь и дети».
Уточним, что трости нужны для получения качественного звука при игре на музыкальных инструментах. Они крепятся к мундштуку и создают вибрации. В новом классе студенты смогут не только изготавливать индивидуальные трости для своих фаготов и гобоев, но и оттачивать собственное исполнительское мастерство.
«Академия Гнесиных всегда славилась сочетанием традиций и инноваций. Открытие первого в России класса по изготовлению тростей — подтверждение того, что мы продолжаем идти в авангарде музыкального образования. Это уникальный проект, который открывает новые возможности для наших студентов и педагогов», — рассказал первый проректор академии Святослав Голубенко.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.