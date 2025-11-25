В Иркутске перекроют улицу 30-й Дивизии на сутки

Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 17 декабря 2025 года в Иркутске вводится одностороннее движение на улице Демьяна Бедного. С этого дня транспорт будет двигаться только в направлении от улицы Шпачека к улице Марии Ульяновой.