В Иркутске перекроют улицу 30-й Дивизии на сутки

С 9:00 26 ноября до 9:00 27 ноября в Иркутске будет полностью закрыто движение транспорта по улице 30-й Дивизии. Ограничение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводной сети. Об этом сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на городскую администрацию.
— Работы будут проводиться в районе дома № 158/6 на улице Дальневосточной, — уточняют в агентстве.
Водителям рекомендуется заранее планировать альтернативные маршруты и учитывать изменение организации движения на данном участке.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 17 декабря 2025 года в Иркутске вводится одностороннее движение на улице Демьяна Бедного. С этого дня транспорт будет двигаться только в направлении от улицы Шпачека к улице Марии Ульяновой.