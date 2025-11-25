Ричмонд
В Иркутске перекроют улицу 30-й Дивизии на сутки

Движение будет закрыто с 26 до 27 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С 9:00 26 ноября до 9:00 27 ноября в Иркутске будет полностью закрыто движение транспорта по улице 30-й Дивизии. Ограничение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводной сети. Об этом сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на городскую администрацию.

— Работы будут проводиться в районе дома № 158/6 на улице Дальневосточной, — уточняют в агентстве.

Водителям рекомендуется заранее планировать альтернативные маршруты и учитывать изменение организации движения на данном участке.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 17 декабря 2025 года в Иркутске вводится одностороннее движение на улице Демьяна Бедного. С этого дня транспорт будет двигаться только в направлении от улицы Шпачека к улице Марии Ульяновой.