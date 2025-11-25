Жители Таганрога попросили отменить уроки в школах после ночной атаки БПЛА

Жители Таганрога попросили отменить занятия в школах после ночной атаки БПЛА. Обращения были опубликованы в комментариях к постам в телеграм-канале главы города Светланы Камбуловой.
Ответ на вопросы поступил от администрации Таганрога. Власти сообщили, что все муниципальные образовательные организации на данный момент работают в штатном режиме, а вопросам безопасности уделяется особое внимание.
— Безопасность участников образовательного процесса обеспечена. Все службы работают в режиме повышенной готовности, — говорится в ответе администрации Таганрога.
Напомним, в ночь на 25 ноября в приморском городе из-за БПЛА пострадали несколько многоквартирных домов, частный дом, здание колледжа, два промышленных предприятия и детский сад № 17. В границах указанных объектов ввели локальный режим ЧС.
Известно о трех погибших, еще шесть человек находятся в БСМП. На Морозова, 8 начали принимать документы от пострадавших, чье жилье получило повреждения. Там же можно узнать о предоставлении мест в пунктах временного размещения.