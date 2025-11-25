Ученый рассказал о приближении к Земле кометы 3I/ATLAS

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Комета 3I/ATLAS сможет приблизиться к Земле на расстояние 269 миллионов километров из-за негравитационного ускорения, которое наука считает результатом наблюдаемой у тела кометной деятельности, заявил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
«Комета-корабль» 3I/ATLAS и Земля будут находиться на сходящихся курсах почти четыре недели, до 19 декабря, когда расстояние между ними сократится до минимального, составляющего около 269 миллионов километров. В прошедшее воскресенье межзвездная комета пересекла границу в 300 миллионов километров от Земли и в настоящее время продолжает сокращать расстояние на 2 миллиона километров каждые сутки, ранее отмечали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
«Да, цифра 269 миллионов километров верная… Изменения её (оценки дистанции до Земли — ред.) связаны с наличием у 3I/ATLAS негравитационного ускорения, которое наука считает результатом наблюдаемой у тела кометной деятельности — выбрасываемые газ и пыль хвоста создают реактивный момент, который влияет на движение 3I/ATLAS. В абсолютных значениях это ускорение является умеренным, я лично даже оценил бы его как малое по сравнению с некоторыми другими телами, например 1I/Оумуамуа», — сказал Богачев.
Он добавил, что фактически наблюдаемое влияние ускорения на дистанцию сближения с Землёй составляет сейчас сотни тысяч километров, но не миллионы, поэтому с большим запасом, с погрешностью 1 миллион, оно останется в текущих пределах.