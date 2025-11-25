Ученый рассказал о приближении к Земле кометы 3I/ATLAS

«Комета-корабль» 3I/ATLAS и Земля будут находиться на сходящихся курсах почти четыре недели, до 19 декабря, когда расстояние между ними сократится до минимального, составляющего около 269 миллионов километров. В прошедшее воскресенье межзвездная комета пересекла границу в 300 миллионов километров от Земли и в настоящее время продолжает сокращать расстояние на 2 миллиона километров каждые сутки, ранее отмечали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.