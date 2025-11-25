Четыре новых поезда начнут курсировать по «Автозаводской» линии минского метро с декабря

На красной линии минского метрополитена появятся новые поезда. Российский завод «Метровагонмаш» отправил партию составов для метро «Минск-2024». Всего в рамках контракта планируется поставка 20 новых вагонов, которые предназначены для замены устаревших составов на Автозаводской линии метрополитена (подробнее мы писали здесь).
— Первые два пятивагонных поезда прибыли. С ними прибыла сервисная группа «Метровагонмаш», — уточнил официальный представитель Минского метрополитена Андрей Дроб.
Он добавил, что сейчас поезда проходят пусконаладочные работы, а также обкатку. Официальный представитель метрополитена пояснил, что это продлится до трех недель. По его словам, в декабре ожидается вторая партия, еще два пятивагонных состава.
— Они также проходят пусконаладочные работы и обкатку. Планируем, что в декабре четыре новых поезда будут уже двигаться по Автозаводской линии, — отметил Андрей Дроб.