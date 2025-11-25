Суд обязал «ТГК-11» отвести воду от золоотвала ТЭЦ-5 в Омске

Восьмой кассационный суд оставил в силе решение о принудительном выполнении мероприятий по отводу воды в районе золоотвала «ТЭЦ-5». АО «ТГК-11» обязано построить систему отвода паводковых вод объемом не менее 2,82 млн м³. Об этом сообщила прокуратура Омской области 25 ноября.