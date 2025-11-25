Суд обязал «ТГК-11» отвести воду от золоотвала ТЭЦ-5 в Омске

Восьмой кассационный суд оставил в силе решение о принудительном выполнении мероприятий по отводу воды в районе золоотвала «ТЭЦ-5». АО «ТГК-11» обязано построить систему отвода паводковых вод объемом не менее 2,82 млн м³. Об этом сообщила прокуратура Омской области 25 ноября.
«В ходе судебных разбирательств подтверждены факты неисполнения акционерным обществом проектных решений в части организации отвода паводковых вод, сбора поверхностного стока, что повлекло затопление прилегающей к золоотвалу территории», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Кассационная инстанция отказала энергокомпании в удовлетворении жалобы на решения Центрального райсуда Омска и Омского областного суда. В настоящее время «ТГК-11» приступило к выполнению обязательств.
Напомним, что решение суда первой инстанции вступило в силу 31 июля 2025 года после рассмотрения апелляционной жалобы облсудом. Исполнение акта находится на контроле прокуратуры.
Ранее «КП Омск» сообщила, что бросившему семью 20 лет назад местному жителю отказали во взыскании алиментов с сына.