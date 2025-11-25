Reuters: Трамп приказал проверить въехавших при Байдене беженцев

Анонсируя масштабную ревизию документов о предоставлении статуса беженцев, информационное агентство ссылается на приказ директора Службы гражданства и иммиграции США Джо Эдлоу. Согласно документу, проверке подвергнутся иностранцы, прибывшие в Штаты с 20 января 2021 года по 20 февраля 2025 года, сообщают «Ведомости».
По распоряжению Дональда Трампа в иммиграционном ведомстве также приостановят рассмотрение всех заявлений на получение постоянного вида на жительство от иностранцев, въехавших в США при Джо Байдене.
В ходе аудита специалисты Службы гражданства и иммиграции будут проверять законность присвоения статуса беженцев. В случае выявления фактов несоответствия критериям, иностранцев будут лишать социальных пособий и других преференций. В службе предупредили, что беженцев в случае необходимости будут вызывать на повторное собеседование.
Противники дополнительной проверки беженцев подвергли критике инициативу Трампа. Они считают, что въехавшие в США иностранцы могли бы внести существенный вклад в экономическое развитие США.
Ранее агентство Bloomberg сообщало об уменьшении квоты на прием беженцев в США по распоряжению Трампа. Президент США сократил количество иностранцев, которым американское правительство готово оказать международную защиту, со 125 тысяч до 7,5 тысячи. Приоритетное право на переселение предоставят белым южноафриканцам, которых Белый дом считает пострадавшими от дискриминации.