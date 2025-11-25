Ричмонд
Нижегородцы не поддержали изменение автобусного маршрута № 38

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области провело голосование по поводу возможных изменений автобусного маршрута № 38. Обсуждался вопрос о переносе конечной остановки с микрорайона Мещерское озеро на площадь Лядова.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Ранее министерство предлагало два варианта развития маршрута. Первый предполагал продление пути до площади Горького и площади Лядова без заезда в микрорайон Мещерское озеро. Второй предусматривал сохранение действующей схемы маршрута с конечной остановкой у станции метро «Стрелка».

По данным ЦРТС, в голосовании приняли участие 1222 человека, из которых 65% высказались за сохранение существующего маршрута, который следует от станции «Петряевка» до микрорайона Мещерское озеро. Учитывая результаты голосования, министерство решило не менять маршрут. В ближайшее время планируется провести конкурс, чтобы выбрать перевозчика, который будет обслуживать этот маршрут с 1 января по госконтракту. Сейчас перевозку пассажиров по маршруту осуществляет компания ООО «Футбол».

Ранее сообщалось, что с 3 декабря время работы нижегородского метро будет продлено.