Стали известны адреса «Почты Деда Мороза» в Нижнем Новгороде

Новогодние почтовые стойки будут установлены в детском театре «Вера», театре «Комедiя» и планетарии имени Георгия Гречко.
Кроме того, отправить праздничную открытку можно будет из шести крупных торговых центров: «Фантастика», «Небо», «Седьмое небо», «Автозаводец», «Золотая миля» и «Океанис».
График работы почтоматов в ТЦ следующий:
• 26, 29, 30 декабря — с 16:00 до 20:00,
• 27, 28 декабря, 2, 3, 4 января — с 14:00 до 19:00,
• 31 декабря — с 12:00 до 16:00,
• 1 января — выходной.
Расписание для учреждений культуры пока находится на этапе согласования.
Как и в прошлые годы, на открытках будут изображены работы юных художников — победителей конкурса «Зимний Нижний: волшебство рядом».
Ранее сообщалось, что впервые каток зальют в нижегородском парке «Дубки». А символом катка в «Швейцарии» стала огромная матрешка.