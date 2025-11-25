Ричмонд
Стали известны адреса «Почты Деда Мороза» в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде снова заработает Почта Деда Мороза (0+). Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Новогодние почтовые стойки будут установлены в детском театре «Вера», театре «Комедiя» и планетарии имени Георгия Гречко.

Кроме того, отправить праздничную открытку можно будет из шести крупных торговых центров: «Фантастика», «Небо», «Седьмое небо», «Автозаводец», «Золотая миля» и «Океанис».

График работы почтоматов в ТЦ следующий:

• 26, 29, 30 декабря — с 16:00 до 20:00,
• 27, 28 декабря, 2, 3, 4 января — с 14:00 до 19:00,
• 31 декабря — с 12:00 до 16:00,
• 1 января — выходной.

Расписание для учреждений культуры пока находится на этапе согласования.

Как и в прошлые годы, на открытках будут изображены работы юных художников — победителей конкурса «Зимний Нижний: волшебство рядом».

Ранее сообщалось, что впервые каток зальют в нижегородском парке «Дубки». А символом катка в «Швейцарии» стала огромная матрешка.