Создан метод обновления сортового состава виноградников за два сезона

В 2025 году виноградари Краснодарского края собрали в условиях засухи 305 тыс. тонн ягоды, что является рекордным урожаем для региона. Краснодарский край является одним из основных в России производителей винограда. Так, на Кубани сосредоточены 32% от всех площадей виноградников в стране — 32,5 тыс. га. На Кубани производится 43% всего российского вина и шампанского. В регионе ежегодно закладывают порядка 1,8 тыс. га молодых виноградников, работают пять питомников, где выращивают собственные саженцы.