Детская и спортивная площадки: калининградский Ашманн-парк ждут очередные изменения

Проект прошёл государственную экспертизу.

Источник: Клопс.ru

В Ашманн-парке планируют обустроить детскую и спортивную площадки. Об этом говорится на сайте ГИС ЕГРЗ.

Разработка проектно-сметной документации по сохранению объекта культурного наследия получила положительное заключение государственной экспертизы. Бумаги подготовило ООО «Другая архитектура». В качестве застройщика указано МБУ «Дирекция ландшафтных парков».

В феврале 2025 года в Ашманн-парке после ремонта погасли фонари. Подрядчик успел решить проблему до конца месяца, но в июле пешеходные дорожки снова погрязли во тьме.