В Лунинском районе Пензенской области открылась женская консультация

Новая женская консультация открылась в Лунинском районе Пензенской области по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
«Вопрос увеличения рождаемости является одним из приоритетов национального проекта. Большим вкладом в организацию оказания акушерской помощи женщинам региона является модернизация женских консультаций. Седьмая из восьми, запланированных к открытию в этом году, теперь заработала в Лунинском районе», — отметила первый заместитель министра здравоохранения области Марина Воробьева.
Здание, где находится женская консультация, отремонтировали. Также туда закупили новое оборудование и мебель. В учреждении пациентки смогут сдать анализы крови, пройти ультразвуковые исследования, проверить состояние плода и многое другое.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.