Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Лунинском районе Пензенской области открылась женская консультация

В ней пациентки смогут сдать анализы крови и пройти УЗИ.

Новая женская консультация открылась в Лунинском районе Пензенской области по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве здравоохранения региона.

«Вопрос увеличения рождаемости является одним из приоритетов национального проекта. Большим вкладом в организацию оказания акушерской помощи женщинам региона является модернизация женских консультаций. Седьмая из восьми, запланированных к открытию в этом году, теперь заработала в Лунинском районе», — отметила первый заместитель министра здравоохранения области Марина Воробьева.

Здание, где находится женская консультация, отремонтировали. Также туда закупили новое оборудование и мебель. В учреждении пациентки смогут сдать анализы крови, пройти ультразвуковые исследования, проверить состояние плода и многое другое.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.