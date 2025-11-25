Ричмонд
В селе Никольском Белгородской области высадили 25 деревьев

Там появились ель, сосны и можжевельники.

Жители села Никольского в Белгородской области высадили в сквере 25 деревьев. Подобные акции помогают в достижении целей нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в информационно‑техническом центре обеспечения деятельности органов местного самоуправления Белгородского района.

Участники высадили ель, 17 сосен и 7 можжевельников. Акция состоялась в честь 250-летия села.

«Такие экологические инициативы способствуют улучшению микроклимата, укреплению сообщества и воспитанию бережного отношения к природе у всех поколений», — добавили в сообщении.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.