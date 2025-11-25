В селе Екатерино-Никольском в ЕАО благоустроили парк

Парк в районе улицы Пограничной села Екатерино-Никольского в Еврейской автономной области благоустроили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Октябрьского района.
Там уложили покрытие из тротуарной брусчатки, установили перголы с качелями, скамейки и урны, обустроили зону для пикников. Также специалисты смонтировали опоры уличных светильников и проложили электросети.
Пространство уже пользуется популярностью у местных жителей. Там проводят различные мероприятия, а для детей — уроки экологии и природоведения. Например, в Синичкин день ребята делали в парке кормушки для птиц.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.