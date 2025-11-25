Около 30 школ в Волгоградской области получили знаки качества Рособрнадзора

Знаки качества Рособрнадзора присвоены 28 школам в Волгоградской области, сообщили в комитете образования и науки региона. Достойные условия для обучения детей в нашей стране создают в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодежь и дети».
Решение о присвоении таких наград было принято после подведения итогов проекта «Знак качества для образовательных организаций», который реализуется в двух направлениях: «Высокие образовательные результаты» и «Высокая культура оценивания». В Волгоградской области большая часть отличившихся школ находится в региональной столице.
Так, знаки качества за «Высокие образовательные результаты» получили 5 учебных заведений. Все они расположены в Волгограде. А знаки «Высокая культура оценивания» присуждены 23 образовательным организациям региона. При этом 14 из них расположены в Волгограде.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.