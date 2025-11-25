В краснодарской больнице открыли офтальмологический кабинет для диабетиков

Офтальмологический кабинет для пациентов с сахарным диабетом открыли в краевой клинической больнице № 2 в Краснодаре при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
В новом кабинете врачи будут лечить одно из самых опасных осложнений этого заболевания — диабетическую ретинопатию, которая может развиваться незаметно, но привести к полной потере зрения. Помещение оснащено оборудованием экспертного уровня. Оно считается одним из самых технологичных на юге России.
«Наш новый кабинет оснащен передовым оборудованием, позволяющим проводить диагностику и лечение, используя современные системы. Например, ретинальная фундус-камера, которая делает четкие цветные снимки глазного дна для оценки динамики лечения. Ультразвуковой В-скан VuPad, позволяющий увидеть внутренние структуры глаза даже при катаракте или помутнениях. Также мы используем лазерные комплексы Topcon, Iridex, LightMed для лечения диабетической ретинопатии, глаукомы и вторичной катаракты», — рассказал главный врач больницы Сергей Габриэль.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.