Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ялте начали подготовку к новогодним праздникам

В Ялте начали подготовку к Новому Году, рассказала в своем Telegram-канале глава города Янина Павленко.

Источник: ТГ-канал Янины Павленко

На набережную прибыла первая партия новогодних украшений, в том числе новая 16-метровая елка. Ее главная особенность — устойчивость к неблагоприятным погодным условиям. Старая елка, по словам Янины Павленко, героически отстояла несколько сезонов, пережила прошлогоднюю бурю и уже не подлежит монтажу.

«Конечно, планируем установить, любимый всеми коридор со звездным небом, домик Деда Мороза, елки — у квадратного фонтана, на площади Советской и у входа на Приморский пляж. Также ждем прибытия еще нескольких световых инсталляций, которые поставим не только на набережной», — отметила глава Ялты.

Полностью украсить Ялту планируют к середине декабря. В День Святого Николая, 19 числа, торжественно зажгут новогодние огни на главной елке и дадут старт праздничным гуляниям.