В Ялте начали подготовку к новогодним праздникам

На набережную прибыла первая партия новогодних украшений, в том числе новая 16-метровая елка. Ее главная особенность — устойчивость к неблагоприятным погодным условиям. Старая елка, по словам Янины Павленко, героически отстояла несколько сезонов, пережила прошлогоднюю бурю и уже не подлежит монтажу.
«Конечно, планируем установить, любимый всеми коридор со звездным небом, домик Деда Мороза, елки — у квадратного фонтана, на площади Советской и у входа на Приморский пляж. Также ждем прибытия еще нескольких световых инсталляций, которые поставим не только на набережной», — отметила глава Ялты.
Полностью украсить Ялту планируют к середине декабря. В День Святого Николая, 19 числа, торжественно зажгут новогодние огни на главной елке и дадут старт праздничным гуляниям.