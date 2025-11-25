Утверждены 13 субсидируемых авиамаршрутов из Омска на 2026 год

Росавиация опубликовала новый перечень субсидируемых авиарейсов из Омска. Ведомство включило 13 направлений, которые будут обслуживаться с федеральной поддержкой в 2026 году.
В список вошли популярные маршруты в Улан-Удэ, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Минеральные Воды, Красноярск, Казань Надым, Уфу, а также в Ноябрьск, Новый Уренгой, Салехард, Тобольск, Ханты-Мансийск, Часть направлений будет доступны круглогодично, часть — в определенные сезоны.
Финансирование авиаперевозок распределили между бюджетами Омской области и регионов назначения.
