Утверждены 13 субсидируемых авиамаршрутов из Омска на 2026 год

Перечень включает направления в Надым, Новый Уренгой и Ноябрьск.

Источник: Комсомольская правда

Росавиация опубликовала новый перечень субсидируемых авиарейсов из Омска. Ведомство включило 13 направлений, которые будут обслуживаться с федеральной поддержкой в 2026 году.

В список вошли популярные маршруты в Улан-Удэ, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Минеральные Воды, Красноярск, Казань Надым, Уфу, а также в Ноябрьск, Новый Уренгой, Салехард, Тобольск, Ханты-Мансийск, Часть направлений будет доступны круглогодично, часть — в определенные сезоны.

Финансирование авиаперевозок распределили между бюджетами Омской области и регионов назначения.

Ранее мы сообщили, что суд обязал «ТГК-11» отвести воду от золоотвала ТЭЦ-5.