Охлажденные тушки куриц вернулись на полки магазинов Новосибирска

Ранее на дефицит птицы пожаловались местные жители.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске на прилавки магазинов вернулись охлажденные тушки куриц и цыплят. В этом убедился корреспондент КП-Новосибирск. Напомним, ранее на отсутствие птицы пожаловались местные жители.

Теперь цельные тушки доступны для покупки во всех популярных сетях супермаркетов города.

— Да, всё есть в наличии. Перебои с поставками были, но причину я не знаю, — отметила в разговоре с КП-Новосибирск представитель одной из сетей продуктовых магазинов.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что тушки цыплят и куриц пропали с прилавков магазинов Новосибирска. Сибиряки пожаловались на отсутствие охлажденной птицы.