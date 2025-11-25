Бюджет Иркутской области на 2026 год увеличен на 3 млрд рублей

Комитет Законодательного Собрания Иркутской области под руководством Тимура Сагдеева предложил увеличить объем регионального бюджета на 2026 год на 3 млрд рублей. Корректировка связана с уточнением объемов федеральных трансфертов после принятия государственного бюджета.
— Согласно поправкам, доходы бюджета составят 278 млрд рублей, расходы — 303 млрд рублей. Также корректируются основные параметры бюджета на 2027 и 2028 годы на 1,9 млрд рублей и 3,5 млрд рублей соответственно, — говорится в сообщении Заксобрания.
Дополнительные средства направят на строительство детской поликлиники в Тулуне, поликлиник в поселке Маркова, селе Хомутово и поселке Усть-Ордынский, а также школ в Братске и Слюдянке. Также запланированы реконструкция автодороги Баяндай-Еланцы-Хужир, капитальный ремонт стадиона в Черемхове и финансирование 634 местных проектов.
Бюджет предусматривает 1 млрд рублей на повышение зарплат работникам госучреждений и средства на детский оздоровительный отдых. Проект закона будет рассмотрен на сессии Законодательного Собрания 26 ноября. Он рекомендован к принятию во втором чтении с продолжением работы над ним с учетом поправок для рассмотрения в третьем чтении на данном заседании.
