Бюджет Иркутской области на 2026 год увеличен на 3 млрд рублей

Бюджет предусматривает 1 млрд рублей на повышение зарплат работникам госучреждений и средства на детский оздоровительный отдых. Проект закона будет рассмотрен на сессии Законодательного Собрания 26 ноября. Он рекомендован к принятию во втором чтении с продолжением работы над ним с учетом поправок для рассмотрения в третьем чтении на данном заседании.