Новосибирск успешно внедряет технологии для борьбы с преступностью

Но проект «Безопасный город» не ограничивается лишь розыском преступников. В этом году был внедрен инновационный сервис по поиску пропавших детей через службу 112. Теперь родители могут отправить фотографию своего ребенка по специальной ссылке, и система немедленно начинает поиск по камерам городского видеонаблюдения. Это нововведение стало настоящим прорывом в области безопасности, предоставляя родителям надежный инструмент в критических ситуациях.