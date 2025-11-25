Новосибирск успешно внедряет технологии для борьбы с преступностью

С начала 2025 года благодаря этим технологиям удалось задержать более 2,5 тысяч злоумышленников, что подчеркивает эффективность системы. Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь в интервью РБК Новосибирск рассказал о значении этого проекта для повышения безопасности горожан.
«Хотя у нас меньше камер по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом, количество задержаний в месяц сопоставимо с показателями столичных регионов», — отметил он.
Но проект «Безопасный город» не ограничивается лишь розыском преступников. В этом году был внедрен инновационный сервис по поиску пропавших детей через службу 112. Теперь родители могут отправить фотографию своего ребенка по специальной ссылке, и система немедленно начинает поиск по камерам городского видеонаблюдения. Это нововведение стало настоящим прорывом в области безопасности, предоставляя родителям надежный инструмент в критических ситуациях.
Ранее АиФ-Новосибирск писал, что камеры в Новосибирске начнут штрафовать водителей без ОСАГО с ноября.