Новосибирск успешно внедряет технологии для борьбы с преступностью

В Новосибирске установлено около 5 тысяч камер видеонаблюдения, которые стали мощным инструментом в борьбе с преступностью.

Источник: Аргументы и факты

С начала 2025 года благодаря этим технологиям удалось задержать более 2,5 тысяч злоумышленников, что подчеркивает эффективность системы. Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь в интервью РБК Новосибирск рассказал о значении этого проекта для повышения безопасности горожан.

«Хотя у нас меньше камер по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом, количество задержаний в месяц сопоставимо с показателями столичных регионов», — отметил он.

Но проект «Безопасный город» не ограничивается лишь розыском преступников. В этом году был внедрен инновационный сервис по поиску пропавших детей через службу 112. Теперь родители могут отправить фотографию своего ребенка по специальной ссылке, и система немедленно начинает поиск по камерам городского видеонаблюдения. Это нововведение стало настоящим прорывом в области безопасности, предоставляя родителям надежный инструмент в критических ситуациях.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что камеры в Новосибирске начнут штрафовать водителей без ОСАГО с ноября.