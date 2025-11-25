В башкирской деревне Тульгузбаш открылся новый медпункт

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), построенный при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», открылся в башкирской деревне Тульгузбаш, сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан.
ФАП оснащен всем необходимым для оказания населению качественной медицинской помощи и комфортной работы персонала. Там есть кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, комната ожидания для пациентов, санузел, помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря. Для удобства пожилых и маломобильных жителей на входе установлен пандус.
«Теперь более 170 жителей деревни, включая 36 детей, могут проходить диспансеризацию, вакцинироваться и получать необходимую медицинскую помощь в новом, современном помещении», — рассказала фельдшер Раушания Арсланова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.