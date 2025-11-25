Поликлиники Костаная переведены на усиленный режим из-за вспышки ОРВИ

По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за последнюю неделю в Костанайской области зарегистрировано 10,5 тыс. случаев ОРВИ, что почти в два раза превышает показатели предыдущей недели. Более половины заболевших — дети. С начала эпидсезона, с 1 октября, диагноз «грипп» подтвердился у 43 пациентов, из которых 28 — дети до 14 лет.