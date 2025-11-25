Поликлиники Костаная переведены на усиленный режим из-за вспышки ОРВИ

«По приказу управления здравоохранения поликлиники региона переведены на усиленный режим работы: с понедельника по пятницу — с 08:00 до 20:00, в субботу и воскресенье — до 18:00», — говорится в сообщении.
Кроме того, во всех поликлиниках по распоряжению главного государственного санитарного врача региона введен обязательный масочный режим: носить средства защиты должны как сотрудники медучреждений, так и пациенты.
В поликлинике № 4, особенно в детском отделении, наблюдается резкий рост числа обращений.
«За неделю число посетителей фильтр-кабинета увеличилось в 10 раз. Преимущественно болеют дети — их больше половины. Суточное количество вызовов выросло с привычных 40−50 до около 200. За прошлую неделю обслужено 890 вызовов, из них 660 — детские», — сообщила заместитель главного врача поликлиники № 4 Маргарита Бисенова.
По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за последнюю неделю в Костанайской области зарегистрировано 10,5 тыс. случаев ОРВИ, что почти в два раза превышает показатели предыдущей недели. Более половины заболевших — дети. С начала эпидсезона, с 1 октября, диагноз «грипп» подтвердился у 43 пациентов, из которых 28 — дети до 14 лет.
«При первых симптомах ОРВИ следует оставаться дома, обратиться в поликлинику через фильтр-кабинет или вызвать врача на дом, носить маску в местах скопления людей, чаще мыть руки и проветривать помещения. Родителям рекомендуют не отправлять ребенка в школу или сад при признаках недомогания и своевременно информировать классного руководителя и врача», — напомнили медики.