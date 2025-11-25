Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской школе открыли мурал авиаконструктору Сергею Королёву

Открытие мурала состоялось в МБОУ Лопатинской СОШ.

Источник: Om1 Новосибирск

В МБОУ Лопатинской СОШ состоялось торжественное открытие мурала, посвящённого великому конструктору ракетно-космической техники Сергею Павловичу Королёву. Это яркое событие стало важным культурным вкладом в сохранение памяти выдающегося учёного и инженера, чьи достижения внесли огромный вклад в развитие отечественной космонавтики.

«Проект “Новая школа”, запущенный всероссийской политической партией “Единая Россия” совместно с Министерством просвещения Российской Федерации, стал ещё одним ярким примером бережного отношения к истории нашей Родины», — говорится в пресс-релизе.

Новый художественный проект стал настоящим украшением школы, направленным на повышение мотивации к учению, развитие интереса к истории отечественного космического дела, а также на привитие любви к науке и гордости за великих соотечественников.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше