В Новосибирской школе открыли мурал авиаконструктору Сергею Королёву

В МБОУ Лопатинской СОШ состоялось торжественное открытие мурала, посвящённого великому конструктору ракетно-космической техники Сергею Павловичу Королёву. Это яркое событие стало важным культурным вкладом в сохранение памяти выдающегося учёного и инженера, чьи достижения внесли огромный вклад в развитие отечественной космонавтики.
«Проект “Новая школа”, запущенный всероссийской политической партией “Единая Россия” совместно с Министерством просвещения Российской Федерации, стал ещё одним ярким примером бережного отношения к истории нашей Родины», — говорится в пресс-релизе.
Новый художественный проект стал настоящим украшением школы, направленным на повышение мотивации к учению, развитие интереса к истории отечественного космического дела, а также на привитие любви к науке и гордости за великих соотечественников.