Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет Уфа — Санья не смог вылететь по расписанию из-за инцидента

Для 247 пассажиров было предоставлено резервное судно.

Источник: Башинформ

В аэропорту «Уфа» при обслуживании рейса произошло соприкосновение наземной техники с самолетом, в результате чего самолет получил незначительное повреждение лакокрасочного покрытия. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе столичного авиаузла, для выполнения рейса Уфа — Санья было оперативно предоставлено резервное воздушное судно.

«На текущий момент восстановительные работы завершены, самолет вернулся в эксплуатацию», — прокомментировали в аэропорту «Уфа».

По факту инцидента проводится расследование.

Ранее в аэропорту Уфы таможенники изъяли у пассажира экзотический сувенир.