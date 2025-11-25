Самолет Уфа — Санья не смог вылететь по расписанию из-за инцидента

В аэропорту «Уфа» при обслуживании рейса произошло соприкосновение наземной техники с самолетом, в результате чего самолет получил незначительное повреждение лакокрасочного покрытия. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе столичного авиаузла, для выполнения рейса Уфа — Санья было оперативно предоставлено резервное воздушное судно.