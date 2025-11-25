Ричмонд
Эвакуацию провели из ТЦ в Ростове

Угроза в ТЦ «Мегамаг» в Ростове оказалась ложной.

Источник: Комсомольская правда

Днем 25 ноября жители Ростова-на-Дону сообщили в соцсетях об эвакуации из ТЦ «Мегамаг». Информацию подтвердили в донском главке МВД. В полиции подчеркнули, что угроза не подтвердилась.

— Поступило сообщение о якобы существующей опасности в одном из торговых центров города. Провели проверку, в результате опасных объектов не обнаружили, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Добавим, интернет-пользователи также сообщили о похожей ситуации в ТРЦ «Рио». В этом случае, по словам людей, опасность тоже была ложной.

