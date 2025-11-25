Эвакуацию провели из ТЦ в Ростове

Днем 25 ноября жители Ростова-на-Дону сообщили в соцсетях об эвакуации из ТЦ «Мегамаг». Информацию подтвердили в донском главке МВД. В полиции подчеркнули, что угроза не подтвердилась.
— Поступило сообщение о якобы существующей опасности в одном из торговых центров города. Провели проверку, в результате опасных объектов не обнаружили, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Добавим, интернет-пользователи также сообщили о похожей ситуации в ТРЦ «Рио». В этом случае, по словам людей, опасность тоже была ложной.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.