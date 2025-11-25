Минтруда сказало о важном изменении в расчете больничных в Беларуси. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве обратили внимание, что в октябре 2025 года выросла минимальная зарплата. Это отразилось и на расчете больничных.
«Ситуация: работник ушел на больничный с 31 октября по 14 ноября 2025 года. С 1 октября минимальная зарплата составляет 752,52 рубля», — сообщили в пресс-службе.
В Минтруда пояснили, что в озвученной ситуации больничный начался 31 октября. Он будет начисляться исходя из минимальной заработной платы, установленной в сентябре (726 рублей).
«Октябрьская МЗП (752,52 рубля) будет применяться для больничных, которые начались в ноябре», — обратили внимание в ведомстве.
Данное правило было установлено пунктами 4 и 22 Положения о пособиях. Оно дает возможность избежать путаницы в момент «переходных» больничных.
Ранее Минтруда сказало про рост среднего размера пенсий в Беларуси в 2026 году.
Тем временем базовая величина вырастет до 45 рублей в Беларуси с 1 января 2026.
Также мы собрали, что изменится в Беларуси с 1 января 2026 года в связи с ростом базовой величины до 45 рублей: штрафы, госпошлины, пособия, оплата арендных квартир.