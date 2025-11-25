1 декабря в Воронеже начнется демонтаж Центрального стадиона профсоюзов

На совещании согласовали ключевые вопросы, связанные с началом демонтажа и утверждением проекта производства работ. Руководитель ООО «Стройинжиниринг» Денис Станкевич доложил, что сейчас устанавливается временное ограждение стройплощадки, монтируется освещение и информационные щиты. Эти работы планируют завершить к 28 ноября, а сам демонтаж начнется с 1 декабря.