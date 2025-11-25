1 декабря в Воронеже начнется демонтаж Центрального стадиона профсоюзов

Первый этап реконструкции Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже обсудили на совещании губернатора Александра Гусева, на котором присутствовали представители подрядчика, профильных ведомств и служб.
Подготовка основной площадки стартовала с середины ноября. Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, проезд по улице Студенческой частично перекрыли. От улицы Чайковского к улице Комиссаржевской организовано одностороннее движение.
На совещании согласовали ключевые вопросы, связанные с началом демонтажа и утверждением проекта производства работ. Руководитель ООО «Стройинжиниринг» Денис Станкевич доложил, что сейчас устанавливается временное ограждение стройплощадки, монтируется освещение и информационные щиты. Эти работы планируют завершить к 28 ноября, а сам демонтаж начнется с 1 декабря.
Денис Станкевич добавил, что специалисты провели мониторинг состояния соседних зданий. Около входа на центральную трибуну на месте бывшего фан-шопа с первого дня демонтажа откроется общественная приемная. Жители близлежащих домов могут обращаться туда лично или по телефону: 8 930 446 40 56.