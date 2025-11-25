Только этого нам не хватало: Магнитная буря накроет Молдову — как пережить

Сегодня Земле грозит магнитная встряска.
Во вторник, 25 ноября, Земля столкнется с очередным всплеском геомагнитной активности. Учёные ожидают изменение состояния магнитосферы из-за стороннего воздействия, которое связано с активными областями на Солнце.
По прогнозу специалистов, 25 ноября индекс магнитной активности достигнет значения Кр=5, что соответствует слабой магнитной буре уровня G1. Подобное состояние продлится несколько дней, пишет regions.ru.
Бури уровня G1 обычно не представляют серьёзной угрозы, но могут вызывать кратковременные сбои в работе навигационных систем, лёгкие нарушения связи, а у метеочувствительных людей — ухудшение самочувствия.
