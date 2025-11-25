Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС Башкирии предупреждает о гололеде и тумане на дорогах

В республике ожидается ухудшение погодных условий.

Источник: Комсомольская правда

МЧС Башкирии предупредило о непростых погодных условиях, которые ожидаются в регионе в ближайшие 24 часа. По данным синоптиков, в республике прогнозируется преимущественно облачная погода с кратковременными прояснениями.

Ночью в отдельных районах возможны несильные осадки в виде дождя и мокрого снега, тогда как днем значительных осадков не ожидается. Местами вероятны гололедные явления и гололедица на дорожном покрытии. Ветер западный со скоростью 5−10 м/с, в некоторых районах с порывами до 14 м/с. Температурный режим составит ночью от 0 до −5 градусов, днем — от −1 до +4 градусов.

Особую осторожность водителям следует проявлять в ночные и утренние часы, когда в некоторых местах возможен туман с видимостью менее 500 метров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.