МЧС Башкирии предупреждает о гололеде и тумане на дорогах

Ночью в отдельных районах возможны несильные осадки в виде дождя и мокрого снега, тогда как днем значительных осадков не ожидается. Местами вероятны гололедные явления и гололедица на дорожном покрытии. Ветер западный со скоростью 5−10 м/с, в некоторых районах с порывами до 14 м/с. Температурный режим составит ночью от 0 до −5 градусов, днем — от −1 до +4 градусов.