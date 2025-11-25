Ричмонд
Омский фотограф построил родной город из Lego

Сибиряк сконструировал Успенский собор, «G-Drive Арену» и другие достопримечательности.

Источник: Комсомольская правда

24 ноября омский фотограф Роман Макарьев опубликовал подборку уникальных тематических снимков. Автор телеграм-канала показал, как сконструировал из Lego известные городские достопримечательности: драматический театр, Успенский собор, фонтан у администрации и не только. «КП Омск» делится фотографиями известных локаций, представленных в необычном формате.

Фото: Роман Макарьев Фото: Роман Макарьев Фото: Роман Макарьев.

