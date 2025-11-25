Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем промышленности

Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поздравил крымчан с Днем промышленности.
Он отметил, что за последние годы объем производства в регионе заметно вырос. Крымские предприятия участвуют в выполнении оборонных заказов, развитии гражданского сектора, транспортного производства, микроэлектроники и других направлений.
Также трудовые коллективы помогают участникам СВО — практически каждое предприятие шефствует над конкретными подразделениями.
«Мы гордимся достижениями крымчан, самоотдачей и преданностью делу, гордимся нашими трудовыми династиями. Слова благодарности и уважения всем, кто работает на благо республики и нашей большой страны России. Спасибо вам за труд!», — написал Сергей Аксенов.