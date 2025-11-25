Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем промышленности

За последние годы объем производства в Крыму заметно вырос.

Источник: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поздравил крымчан с Днем промышленности.

Он отметил, что за последние годы объем производства в регионе заметно вырос. Крымские предприятия участвуют в выполнении оборонных заказов, развитии гражданского сектора, транспортного производства, микроэлектроники и других направлений.

Также трудовые коллективы помогают участникам СВО — практически каждое предприятие шефствует над конкретными подразделениями.

«Мы гордимся достижениями крымчан, самоотдачей и преданностью делу, гордимся нашими трудовыми династиями. Слова благодарности и уважения всем, кто работает на благо республики и нашей большой страны России. Спасибо вам за труд!», — написал Сергей Аксенов.

Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше