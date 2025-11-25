Во Владимирской области учредили детский совет по ЖКХ

Детский общественный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства учрежден во Владимирской области, сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона. Новая структура поможет популяризировать профессии данной сферы ЖКХ, а также будет информировать население о возможностях нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В состав совета вошли 15 школьников в возрасте 7−15 лет со всего региона. Отмечается, что эти ребята проявляют интерес к тематике отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Чтобы вступить в совет, дети написали эссе на одну из предложенных тем: «Проблема моего двора и как ее решить», «Как можно вовлечь детей в заботу о своем доме?» и «Почему я хочу в Детский общественный совет по ЖКХ и что я могу предложить?».
На первом очном заседании в столице региона школьники смогли познакомиться друг с другом и выбрать председателя. На 6 месяцев им стала ученица владимирского образовательного центра для одаренных «Прогресс» Анастасия Просенко. Кроме этого, школьники получили задание для своего первого проекта. Им, в частности, предстоит записать серию видеоролики с советами по экономии ресурсов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.