Во Владимирской области учредили детский совет по ЖКХ

В состав совета вошли 15 школьников в возрасте 7−15 лет со всего региона. Отмечается, что эти ребята проявляют интерес к тематике отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Чтобы вступить в совет, дети написали эссе на одну из предложенных тем: «Проблема моего двора и как ее решить», «Как можно вовлечь детей в заботу о своем доме?» и «Почему я хочу в Детский общественный совет по ЖКХ и что я могу предложить?».