Система ИИ научилась выявлять хронический стресс по КТ-снимкам надпочечников

Проведенные нейросетью расчеты показали, что надежным индикатором перемен в уровне хронического стресса является объем надпочечников пациентов, поделенный на их рост в квадрате. Чем выше был этот показатель, тем более высокой была концентрация кортизола и других биомаркеров стресса, что также было характерно и для субъективных ощущений, о которых рассказывали участники наблюдений.