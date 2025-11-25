Ричмонд
В Подмосковье выросло число камер с ИИ для мониторинга лесов

С их помощью в регионе будут следить за возгораниями в зеленых зонах.

Количество видеокамер, подключенных к нейросетям и предназначенных для контроля пожароопасной обстановки в лесах, выросло в Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Внедрение искусственного интеллекта в разные сферы жизни является одной из задач нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Уточняется, что в регионе теперь установлены 140 таких камер, способных вращаться на 360 градусов. Устройства при необходимости передают сигнал о задымлении. Они работают автономно, без участия человека. Ранее в регионе функционировали только 134 камеры.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

